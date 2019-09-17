قوة امنية تداهم “كراج” في الانبار وتضبط صهاريج معدة للتهريب.. شاهد الصور

2019/09/17 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في شرطة الطاقة ،اليوم الثلاثاء، عن احباط محاولة لتهريب الكاز في الانبار.وذكرت المديرية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه “بناءا على توجيه مدير عام الشؤون الداخلية والأمن العميد الحقوقي حسن عبد فزيع الغنامي، وباشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية في شرطة الطاقة العقيد […]

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