2019/09/17 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، بعمليات إرادة النصر الخامسة لتفتيش مناطق شمال محافظة كربلاء المقدسة وجنوب محافظة الأنبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ,انه ” بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية باشرت القطعات الأمنية بالتقدم لليوم الثاني من عمليات إرادة النصر الخامسة لتفتيش صحراء الأنبار جنوب الطريق الدولية المحاذية لمحافظتي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والقوات الأمنية يباشران باليوم الثاني من عمليات إرادة النصر الخامسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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