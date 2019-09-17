في قلب القاهرة ماسح أحذية يعمل وسيطا في بيع الأعضاء البشرية

2019/09/17 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبضت سلطات الأمن في منطقة وسط البلد بالقاهرة على ماسح أحذية يعمل بتجارة الأعضاء البشرية من خلال استقطاب آخرين لبيع أعضائهم.وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن معلومات وتحريات “الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي”، أكدت أن أحد الأشخاص قام مع آخرين بالوساطة والاتجار بالأعضاء البشرية، مستغلين في ذلك فقر وحاجة البعض الماسة للمال.

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