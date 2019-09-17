طبيب قلبية يكشف وضعية النوم الأخطر على الإنسان

2019/09/17 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف فاليري سادوفوي، كبير أطباء القلب في شبه جزيرة القرم، أن النوم على أحد الجانبين مضر للعمود الفقري والنوم على البطن يسبب ارتفاع الضغط، في حين تعتبر وضعية النوم على الظهر مثالية، كما أن النوم جلوسا هي الوضعية الأخطر على الإطلاق.وأضاف “وضعية النوم جلوسا تؤثر سلبا على القلب كونها ترفع الضغط الداخلي في البطن، […]

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