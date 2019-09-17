2019/09/17 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا أكدت الهيئة العليا للانتخابات في تونس النتائج الأولية التي أُعلنت بعد فرز حوالي 66 في المئة من أصوات المقترعين في الانتخابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسيات تونس بين القانوني المحافظ والرأسمالي السجين) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسيات تونس بين القانوني المحافظ والرأسمالي السجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).