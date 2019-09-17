انطلاق عمليات ارادة النصر الخامسة في يومها الثاني

2019/09/17 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للحشد حصل عليه موقع "الغدير"، انه" بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية باشرت القطعات الأمنية بالتقدم لليوم الثاني من عمليات إرادة النصر الخامسة لتفتيش صحراء الأنبار جنوب الطريق الدولية المحاذية لمحافظتي كربلاء والنجف وصولا إلى الحدود العراقية – السعودية، فضلا عن تأمين الحدود الإدارية لخمس محافظات "النجف وكربلاء وبغداد وديالى والانبار".وكانت قد انطلقت عمليات ارادة النصر الخامسة امس الاثنين لتفتيش وتأمين صحراء الأنبار جنوب الطريق الدولية المحاذية مع محافظتي كربلاء والنجف إلى الحدود السعودية العراقية.انتهى..م.م

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