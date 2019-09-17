المركزي يكشف احتياطيه من العملة الاجنبية

واوضح، العلاق، ان" اســــتقرار ســــعر الصرف هو هدف أساســــي للبنك المركــــزي ويســــعى إلــــى تحقيقه بكل الوســــائل، وهو يعتمد بشكل أســــاس علــــى الأداء الاقتصــــادي العراقــــي، فكلمــــا كان الاقتصــــاد قويــــاً كان الحفــــاظ علــــى ســــعر الصرف أقوى، واقتصادنا مرهون بالتذبذبــــات التــــي تحصــــل فــــي أســــعار النفط الــــذي يعتبر المورد الأساس بالنسبة للبلد، وهو أيضاً أساس للعملة الأجنبية".وبين، ان" اسـتـقـرار سـعـر الـصـرف هو هدف أساسي للبنك المركزي ويسعى إلى تحقيقه بكل الـوسـائـل، وهـو يعتمد بشكل أســاس على الأداء الاقتصادي العراقي، فكلما كان الاقتصاد قـويـا كــان الـحـفـاظ عـلـى سـعـر الــصــرف أقــوى واقتصادنا مرهون بالتذبذبات التي تحصل في أسعار النفط الذي يعتبر المورد الأساس بالنسبة للبلد، وهو أيضاً أسـاس للعملة الأجنبية".واشار الى ان" إدارة الاحـتـيـاطـي بشكل دقـيـق بـمـا يحقق الاستقرار أمر مهم، حيث يمكن أن يكون هناك تـــوازن بــين الــعــرض والـطـلـب لـلـعـمـلـة الأجـنـبـيـة، وعندما يختل العرض يؤثر في سعر الصرف، والاحتياطي المتوفر لدينا حتى الآن قادر على أن يغطي الطلب على الـدولار، وبالتالي يبقي السعر تحت السيطرة".انتهى..م.م
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