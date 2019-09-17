المركزي يكشف احتياطيه من العملة الاجنبية

2019/09/17 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العلاق في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" القانــــون يمنع اســــتخدام هذا الاحتياطــــي لإقــــراض الحكومــــة من أجل ســــد عجز الموازنة بل أنه يستخدم لاستقرار سعر صرف العملة المحلية وقوتها".واضاف، ان" مقدار عجز الموازنة العامة لسنة 2020 غير مثبت حتى الآن كمــــا بينت ذلــــك وزارة المالية"، مبينا، ان" ما يتم تداوله هو مجرد أرقام افتراضية وغير محســــومة حتى الآن، ولا بد من أن يكون الحــــد الأعلى للعجــــز متوافقاً مع قانون الإدارة المالية الجديد".وأكد ان" احتياطنا مــــن العملة الأجنبية مريحــــة وجيدة وضمــــن المعايير الدولية بل تفوق النسب المعيارية، ولكــــن وفــــق القانون هي ليســــت لتغطيــــة العجز وإنما هــــي غطاء للعملة المحلية، وقوة سعر الصرف وقوة الدينار العراقي تعتمدان على هذا الغطاء، لذلك فإن عملية الربط بــــين الاحتياطــــي وتغطيــــة العجز أمــــر غير ســــليم".ونوه الى ان" قانون البنك المركزي لا يســــمح بأن يســــتخدم الاحتياطــــي لإقــــراض الحكومــــة بشــــكل مباشر أو غير مباشر بل هــــو للمحافظة على قيمــــة الدينار مقابل الدولار".

واوضح، العلاق، ان" اســــتقرار ســــعر الصرف هو هدف أساســــي للبنك المركــــزي ويســــعى إلــــى تحقيقه بكل الوســــائل، وهو يعتمد بشكل أســــاس علــــى الأداء الاقتصــــادي العراقــــي، فكلمــــا كان الاقتصــــاد قويــــاً كان الحفــــاظ علــــى ســــعر الصرف أقوى، واقتصادنا مرهون بالتذبذبــــات التــــي تحصــــل فــــي أســــعار النفط الــــذي يعتبر المورد الأساس بالنسبة للبلد، وهو أيضاً أساس للعملة الأجنبية".وبين، ان" اسـتـقـرار سـعـر الـصـرف هو هدف أساسي للبنك المركزي ويسعى إلى تحقيقه بكل الـوسـائـل، وهـو يعتمد بشكل أســاس على الأداء الاقتصادي العراقي، فكلما كان الاقتصاد قـويـا كــان الـحـفـاظ عـلـى سـعـر الــصــرف أقــوى واقتصادنا مرهون بالتذبذبات التي تحصل في أسعار النفط الذي يعتبر المورد الأساس بالنسبة للبلد، وهو أيضاً أسـاس للعملة الأجنبية".واشار الى ان" إدارة الاحـتـيـاطـي بشكل دقـيـق بـمـا يحقق الاستقرار أمر مهم، حيث يمكن أن يكون هناك تـــوازن بــين الــعــرض والـطـلـب لـلـعـمـلـة الأجـنـبـيـة، وعندما يختل العرض يؤثر في سعر الصرف، والاحتياطي المتوفر لدينا حتى الآن قادر على أن يغطي الطلب على الـدولار، وبالتالي يبقي السعر تحت السيطرة".انتهى..م.م

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