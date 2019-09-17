صالح والحلبوسي في أربيل لبحث الخلافات مع الاقليم

2019/09/17 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصل الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الى محافظة اربيل ، صباح اليوم الثلاثاء، لبحث ملف الخلافات بين حكومة بغداد واقليم كردستان.

يتبع…

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