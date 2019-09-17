“كلكامش” تكشف خفايا قرار مجلس ديالى بتغيير قائد الشرطة؟

2019/09/17 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ديالىكشف مصدر رفيع في مجلس محافظة ديالى ،الثلاثاء، خفايا قرار إتخذه مجلس محافظة ديالى يوم أمس.

وقال المصدر لـ”كلكامش برس” إن” مجلس المحافظة قرر وبحضور المحافظ مثنى التميمي والقيادات الأمنية يوم أمس رفض أي تغيير في القيادات الأمنية دون أخذ موافقة حكومة ديالى المحلية”.

وأضاف أن” القرار المذكور جاء على خلفية نوايا وتحركات عالية المستوى في وزارة الداخلية لتغيير قائد شرطة المحافظة (اللواء فيصل العبادي) وتعيين آخر بدلا عنه”،دون ذكر المزيد من التفاصيل”.

وكان مجلس محافظة ديالى عقد يوم أمس جلسة رسمية أعلن خلالها الإتفاق على رفض أي تغييرات في القيادات الأمنية دون الرجوع لحكومة المحافظة بشقيها التنفيذي والتشريعي”.

وكان اللواء فيصل العبادي قد تبوء منصبه قائدا لشرطة ديالى خلال العام الماضي 2018.

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