مدرب الناشئين يحدد الفرق التي ستنافس العراق على بطاقة العبور الآسيوية

2019/09/17 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب منتخب الناشئين عماد محمد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الامارات، اليوم الثلاثاء، أن العراق سينافس على بطاقة التأهل بكل قوة في تصفيات آسيا.وقال محمد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الامارات، إن “مهمتي الاساسية خلق جيل جديد للكرة العراقية في الوقت الحالي”، مبيناً أن “تواجد المنتخب العراقي في البطولة من اجل المنافسة على بطاقة التأهل”وأضاف

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