2019/09/17 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس انطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، بعمليات إرادة النصر الخامسة لتفتيش مناطق شمال محافظة كربلاء المقدسة وجنوب محافظة الأنبار.وذكر بيان للحشد تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية باشرت القطعات الأمنية بالتقدم لليوم الثاني من عمليات إرادة النصر الخامسة لتفتيش صحراء الأنبار جنوب الطريق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق اليوم الثاني من عمليات إرادة النصر 5 وكالة خطوة برس.

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