2019/09/17 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السعودية بيعها منظومة صواريخ دفاعية بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين في المملكة.وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في أنقرة “نحن مستعدون لمساعدة السعودية لتمكينها من حماية أراضيها”.تابع “يمكنها القيام بذلك على غرار ما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوتين يقترح على السعودية بيعها صواريخ بعد تعرضها لهجمات وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يقترح على السعودية بيعها صواريخ بعد تعرضها لهجمات) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يقترح على السعودية بيعها صواريخ بعد تعرضها لهجمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).