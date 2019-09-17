ليوناردو: وضع نيمار في باريس صعب

2019/09/17 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أن مشكلة نيمار، لم تنته بشكل كامل، على الرغم من أنه لعب بشكل طبيعي، وأنقذ الفريق أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي.وقال ليوناردو، خلال تصريحات لراديو “مونت كارلو” الفرنسي: “بما أن كل شيء انتهى، فنيمار لعب مباراة جيدة مع البرازيل، ثم عاد إلى التدرب معنا وتصرف بشكل

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