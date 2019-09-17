2019/09/17 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العتبة الحسينية المقدسة، ليوم أمس الاثنين ، عن التوسعة في مرقدي الامامين الكاظمين {عليهما السلام}.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحلتها الجديد التوسعة في مرقدي الامامين الكاظمين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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