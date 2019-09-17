أبتلعت خاتم الخطوبة لسبب غريب

2019/09/17 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضعت سيدة أمريكية لعملية جراحية بعد أن خلعت خاتم الخطوبة من إصبعها وابتلعته وهي نائمة.وقالت جينا إيفانز، البالغة من العمر 29 عاما، إنها كانت ترى أنها مع خطيبها بوبي في قطار مسرع واضطرت إلى ابتلاع الخاتم لحمايته من “الأشرار” الذين يطاردونها.واستيقظت إيفانز في منزلها الكائن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتدرك أنها كانت ترى حلما مزعجا،

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