المسيحيّون في العراق يستذكرون فاجعة مجزرة صوريا بحزن وبكاء مستمر.

2019/09/17 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل لآلاف السنوات يعاني سكّان العراق الأصليون من الإضطهادات المستمرة بحقّهم من قتل وتهجير، ولا زالوا يواجهون بطش الإبادات والقتل الجماعي والتهجير بحبّهم وإخلاصهم لهذا البلد.إستذكر مسيحيّوا العراق في عدّة أماكن منها أربيل ودهوك ونينوى وبغداد المذبحة التي تعرّض لها أجداهم جراء بطش السلطات ضدّهم ، وعبّروا عن مآسيهم …

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