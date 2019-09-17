سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح اليوم

2019/09/17 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الثلاثاء، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1203.5 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و350 ديناراً للمائة دولار.

وكانت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي:

سعر البيع للدولار الواحد 1207.5 دنانير، أي 120 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1197.5 دينار، أي 119 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار.

سعر العملات الأجنبية والذهب والنفط الخام- حتى إعداد هذا الخبر:

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 110.10 دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 124.11 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 573.47 ليرة تركية

سعر أونصة الذهب عالمياً 1496.10 دولار

سعر برميل نفط خام برنت = 68.84 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكي = 62.40 دولار.

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