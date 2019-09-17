داعش الإرهابي يحاكم قياداته لهذه الاسباب

2019/09/17 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقدمت عصابات داعش الإرهابية، على محاكمة عشرات القيادات بتهم مختلفة مثل توريد الأسلحة والمخدرات.

وقالت مصادر مقربة من الاستخبارات التركي، إن "ما يسمى بالمحاكم الشرعية لعصابات داعش الإرهابية أقدمت على محاكمة عدداً من قيادات التنظيم بينهم المتحدث الرسمي ابو الحسن المهاجر".وأضافت المصادر، أن "المحاكمة جاءت بتهم ارتكاب مخالفات شرعية والاستحواذ على اموال ضخمة في صفقات توريد الاسلحة والمخدرات".انتهى

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