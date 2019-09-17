السيد الخامنئي: إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة على أي مستوى

2019/09/17 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، إن "طهران لن تدخل مطلقا في محادثات مع الولايات المتحدة وإن سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن ستبوء بالفشل".

وقال السيد الخامنئي "المسؤولون الإيرانيون لن يتحدثوا مطلقا مع أمريكا...



هذا جزء من سياستهم (أمريكا) للضغط على إيران...



سياسة الضغوط القصوى التي يتبعونها ستبوء بالفشل"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".واعتبر المرشد الإيراني أن "تكرار طرح التفاوض من قبل الأمريكيين خدعة لفرض مطالبهم والبرهنة على تأثير الضغوط القصوى"، مؤكدا أن "سياسة الضغوط القصوى ليس لها أدنى قيمة وجميع المسؤولين الإيرانيين يعتقدون بعدم التفاوض مع أمريكا".وأضاف السيد الخامنئي أن "العدو فعل كل ما كان باستطاعته لكنه لم ولن يحقق شيئا والشعب الإيراني سينتصر على الأعداء لاسيما أمريكا" وتابع قائلا: "على الجميع أن يعلموا بأن الخديعة هي هدف الأمريكيين من تكرار موضوع التفاوض مع إيران".وكات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قال إن الرئيس الإيراني حسن روحاني ليس لديه أي خطط على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأضاف بأن اللقاء مع ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يتم إلا في إطار مجموعة "5+1" في حال أوقفت واشنطن حربها الإقتصادية ضد طهران.وضرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن التقارير حول استعداده للقاء الإيرانيين دون شروط هي أخبار زائفة.



وأضاف على موقع "تويتر": "وسائل الإعلام الزائفة تقول إنني أرغب بلقاء إيران دون شروط، وذلك تصريح غير صحيح كالعادة".انتهى

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