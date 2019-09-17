الاطاحة بعصابة متهمة بالسرعة وغسيل الأموال ببغداد

2019/09/17 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

القت القوات الامنية القبض على عدد من المتهمين بجرائم الارهاب والسرقة وغسيل الأموال في بغداد.

وذكر بيان لقيادة العمليات تلقت العهد نيوز نسخة

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