مجلس بغداد يؤكد توفر التخصيص المالي لتعيينات التربية الجديدة

2019/09/17 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، توفر التخصيص المالي لتعيينات التربية التي اعلان قرعتها خلال اليوم والامس، مضيفاً ان اسماء المقبولين من التدريسيين

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