2019/09/17 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت فتاة بعد إصابتها بأميبا نادرة تأكل الدماغ أثناء السباحة مع عائلتها في نهر بارزوس بالقرب من واكو، بولاية تكساس الأميركية.وكانت الفتاة، ليلي ماي أفانت، بدأت تشعر بالصداع والحمى كما ذكرت أسرتها، وبعد أيام قليلة بدأ سلوكها يتغير وتتصرف بغرابة، قبل أن تبدأ أعراض الهلوسة والترنح لديها.وعلى الفور تم نقلها إلى مركز طب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأميبا آكلة الدماغ تفتك بليلي في 7 أيام وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأميبا آكلة الدماغ تفتك بليلي في 7 أيام) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأميبا آكلة الدماغ تفتك بليلي في 7 أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).