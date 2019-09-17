رئيس جهاز المخابرات يشرف بنفسه على ضبط اكبر عملية تهريب في النجف : شحنات أدوية بالملابس

2019/09/17 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن جهاز المخابرات العراقي ،اليوم الثلاثاء، عن ردع ما وصفه بانه اكبر عملية تهريب تشهدها محافظة النجف.وذكر مصدر في الجهاز لـ”يس عراق”، أن “جهاز المخابرات العراقي وبالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية ضبطت شحنة ادوية كبيرة دخلت عبر مطار النجف الاشرف الدولي بحقائب ملابس”.واضاف، أن “مدير جهاز المخابرات اشرف شخصيا على […]

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