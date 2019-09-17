2019/09/17 | 10:38

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رسمياً..



الدحيل يعلن مدة غياب "ميمي" عن الملاعب

اعلن نادي الدحيل الرياضي، غياب مهاجمه العراقي مهند علي "ميمي" عن

الملاعب لمدة ثلاثة اسابيع بسبب الاصابة.وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن "الفحوصات الطبية والاشعة التي خضع

لها مهاجم الفريق المحترف العراقي مهند علي، اثبتت اصابة اللاعب في

عضلة السمانة لقدمه اليسرى اصابة من الدرجة الاولى، وقد اوصى الجهاز

الطبي بضرورة خضوع اللاعب للراحة على أن يقوم بعدها بعمل تدريبات

التأهيل قبل الانضمام لزملائه في التدريب بالكرة بعد ثلاثة

اسابيع".وكان اللاعب قد شارك في مباراة الفريق أمس امام الريان والتي انتهت

بالتعادل بهدف لكل ولكنه شكى من الاصابة في شوط المباراة مما استدعى

من الجهاز الفني سحبه من الملعب بعد مرور ربع ساعة من بداية الشوط

الثاني.

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