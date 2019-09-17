2019/09/17 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي الثلاثاء، احتمال إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، في وقت أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني رغم تهديداته لطهران.وصرّح خامنئي وفق ما جاء على موقعه الإلكتروني الرسمي إن “هناك إجماع لدى كل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أنه لن تُجرى أي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خامنئي:لن نجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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