القبض على تاجر مخدرات وسط البصرة بحوزته ٢٧٥ غراماً من 'الكرستال'

2019/09/17 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن قوة أمنية ألقت القبض على تاجر مخدرات وسط البصرة بحوزته 275 غراماً من مادة "الكرستال" المخدرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مديرية استخبارات الجريمة المنظمة في محافظة البصرة ألقت القبض على تاجر مخدرات وسط البصرة بحوزته ٢٧٥ غرام كرستال".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم أيضاً، إلقاء القبض على اثنين من المروجين".

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