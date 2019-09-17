الحشد الشعبي: انطلاق عمليات إرادة النصر الخامسة لليوم الثاني

2019/09/17 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الثلاثاء، بعمليات إرادة النصر الخامسة لتفتيش مناطق شمال محافظة كربلاء المقدسة وجنوب محافظة الأنبار.

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