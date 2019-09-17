2019/09/17 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / خطوة برس أعلن الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية اليوم الثلاثاء أن قوة أمنية من شرطة المحافظة والوكالات الساندة لها وبالاشتراك مع الجيش العراقي نفذت عملية امنية في منطقة جبل قزلاقز بمنطقة الندا شرق المحافظة.وبين العطية ف يبيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “العملية أسفرت عن تدمير خمس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ديالى تدمر 5 مضافات لداعش شرقي المحافظة وكالة خطوة برس.

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