2019/09/17 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلت المطربة التونسية، منيرة حمدي ، عن عمر يناهز الـ 54 عقب صراعها مع المرض ، فغرد رواد التواصل الإجتماعي على توتير ، إذ علق حساب بإسم موني : بعد الفنان التونسي العظيم حسن الدهماني تخسر الساحة الفنية العربية الفنانة الكبيرة والقديرة منيرة حمدي صوت ضخم لن يعاد ، تبقى في الذاكرة الشعبية و الفنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموت يخطف المطربة التونسية منيرة حمدي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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