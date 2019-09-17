بتسجيل صوتي البغدادي يوجه عشرات النصائح لانصاره: “دك السجون” والاعتراف بقدرة “القوات العراقية”

2019/09/17 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر زعيم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” أبو بكر البغدادي يوم الاثنين مقطعاً صوتياً يدعو فيه عناصره إلى “إنقاذ” مقاتليه وعائلاتهم المحتجزين في السجون والمخيمات متوعدا بـ”الثأر” لهم.دكوا الاسوار! ويقبع الآلاف من مقاتلي التنظيم في سجون مكتظة في العراق ومناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، حيث تؤوي مخيمات أيضا عشرات […]

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