2019/09/17 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةبدأ الناخبون في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست، التي يسعى من خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الظفر بالحكومة بعد نكسة أبريل.

وبإعلان النتائج الأولية للانتخابات، مساء اليوم، سيتضح ما إذا كان نتنياهو سيبقى في الحكم أو تأتي قيادة جديدة.

فقد انطلقت عملية الاقتراع لانتخاب الكنيست الإسرائيلي الـ 22، صباح اليوم، وسط تنافس محموم ما بين كتلتي اليمين برئاسة نتنياهو والوسط برئاسة زعيم حزب”أزرق أبيض” بيني جانتس.

وفُتحت صباح اليوم، ١١،١٦٣ صندوق اقتراع أمام ستة ملايين و٣٩٤ ألف إسرائيلي ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وستستمر الانتخابات حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم، بتوقيت القدس، حيث درجت العادة أن تنشر محطات التلفزة الإسرائيلية نتائج عيناتها الانتخابية والتي كثيرا ما تلامس النتائج الحقيقية.

وتبدأ عملية فرز الأصوات مع إغلاق صناديق الاقتراع ويتم الإعلان عن نتائجها تباعا حيث يرجح أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور فجر غد.

وتتنافس 29 قائمة على 120 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي، ويتوجب على القوائم تخطي نسبة الحسم البالغة 3.25% من عدد أصوات الناخبين كي تشق طريقها إلى الكنيست.

ويحق لكل إسرائيلي يزيد عمره عن 21 عاما الترشح للانتخابات.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 19 ألف شرطي ومتطوع سينتشرون اليوم في محيط مراكز الاقتراع.

وكثف زعماء الأحزاب والمرشحون مقابلاتهم مع وسائل الإعلام، الإثنين، في محاولة أخيرة لحشد المؤيدين وكسب المترددين، عشية الانتخابات التي تحولت إلى استفتاء على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

والانتخابات التي تجرى اليوم، هي الثانية في إسرائيل خلال خمسة أشهر، بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي، وقد تكون الهزيمة الأكبر في حياته السياسية في حال عجز عن الاحتفاظ بمنصبه.

وأعطت استطلاعات رأي عدة حزب ليكود اليميني برئاسة نتانياهو 32 نائبا والعدد نفسه لائتلاف أزرق أبيض بقيادة جانتس من أصل 120 نائبا يتشكل منهم الكنيست.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخابات الكنيست..هل ينجو نتنياهو من نكسة أبريل؟) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخابات الكنيست..هل ينجو نتنياهو من نكسة أبريل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).