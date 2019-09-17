الموت يغيّب الفنان السوداني صلاح بن البادية

2019/09/17 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيّب الموت الفنان السوداني، صلاح بن البادية، بالعاصمة الأردنية عمان، إثر هبوط في القلب، عقب إجراء عملية قسطرة.وكان بن البادية قد غادر إلى الأردن، 8 سبتمبر الجاري، بغرض العلاج ولقاء شقيقه مولانا النيل أبو قرون الذي زار العاصمة الأردنية قادما من مقر إقامته خصيصا لهذا اللقاء.ولد الفنان الراحل، صلاح الجيلي محمد أبو قرون

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