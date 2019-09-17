اكتشاف سبب غير متوقع لتشخيص الذكور بالتوحد أكثر من الإناث

2019/09/17 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت دراسة حديثة إلى أن قدرة المرأة على إخفاء علامات التوحد الشائعة قد تؤدي إلى انخفاض معدلات تشخيص المرض لديهن.

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