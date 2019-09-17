2019/09/17 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع الحصانة عن فائق الشيخ أبرزها.. تعرف على جدول أعمال مجلس النواب اليوم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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