تسريبات صحفية.. صالح والحلبوسي يزورا اربيل

2019/09/17 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتحدثت انباء صحفية عن زيارة وفد من بغداد اربيل اليوم يضم كل من رئيسي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر حكومي لوسائل اعلام محلية إن “وفدا رفعيا مكونا من رئيس الجمهورية برهم ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير المالية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية فؤاد حسين يصل اليوم، إلى اربيل ”.

هذا ولم يصدر اي نفي او اثبات لهذه الزيارة من مكتبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.

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