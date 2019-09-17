2019/09/17 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، ان التعيينات وصلت الى حد الاشباع في دوائر الدولة.وقال محافظ البنك وكالة علي العلاق في تصريح صحفي، إن "التعيين الحكومي وصل الى حد الاشباع بدون قيمة اقتصادية، مبينا ان نفقاته تمثل تحديا للموازنة العامة".

وأضاف، ان "المشاريع الحقيقية هي الحل الامثل بتحريك القطاعات الاقتصادية كالصناعية والزراعية والسياحية وغيرها".

وأوضح، ان "السياسة المتبعة في العراق تتمثل باستخدام ايرادات النفط كرواتب والتي تتحول بدورها الى بضائع وسلع مستوردة، مبينا ان ايراداتنا تذهب لبناء اقتصاديات دول اخرى".

وأشار العلاق الى، إن "لا يمكن تسريح الناس من وظائفهم، ولكن الأموال التي تؤخذ كرواتب يمكن استثمارها داخل العراق من خلال توسيع القطاع الحقيقي وهذا سوف يشغل أناسا آخرين، وذلك يعتمد على التنسيق في السياسات التجارية والاستثمارية والضريبة الوضع داخليا".



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: التعيين الحكومي وصل حد الاشباع) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي: التعيين الحكومي وصل حد الاشباع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).