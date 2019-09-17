توقعات الطقس للأيام الأربعة المقبلة واضطراب في الحرارة

2019/09/17 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية، مشمساً وفي الجنوب غائم جزئياً"، مشيرة الى ان "درجة الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 45 مْ وفي محافظة البصرة 47 مْ".

وأضافت، ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون مشمساً مع بعض الغيوم في الوسط ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق وفي الشمال مشمساً مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة وفي الجنوب، مشمساً ولا تغير في درجات الحرارة".

وأشارت الى ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون مشمساً في الوسط والشمال مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة وفي الجنوب مشمساً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

أما طقس السبت فيكون "مشمساً في الوسط والشمال مع انخفاض الحرارة بضع درجات وفي الجنوب مشمساً ولا تغير في درجات الحرارة".

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