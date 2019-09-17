ابرام عقود تجارية بقيمة 400 مليار دولار بين إيران والصين

2019/09/17 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف عضو هيئة المندوبين بغرفة تجارة وصناعة طهران، فریال مستوفي، اليوم الثلاثاء، عن إبرام إيران والصين عقودا بقيمة 400 مليار دولار، يتم بموجبها ترسية المشاريع على الشركات الصينية دون ضرورة المشاركة في المناقصات.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير أن "الصين تعتزم استثمار عشرات مليارات الدولارات في قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات الإيرانية، التي تضررت جراء العقوبات الأميركية".

ونقلت Petroleum Economist عن مصدر إيراني رفيع المستوى قوله، إن "الاستثمارات الصينية تشكل النقطة الرئيسية في اتفاق جديد بين الدولتين، تم تأكيده أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الصين أواخر آب الماضي لتقديم خارطة طريق لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة عام 2016".

ويأتي ذلك في وقت تخضع فيه إيران لعقوبات قاسية من قبل الولايات المتحدة، وخاصة قطاع النفط لقطع مصادر الدخل عن طهران في محاولة لإرجاعها إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

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