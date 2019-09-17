قتل عراقي في بريطانيا بواسطة {مشرط}

2019/09/17 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قتل عدد من الالبانيين في بريطانيا مواطنا عراقياً من أهالي قضاء سوران في محافظة أربيل بسكين، وسيتم نقل جثمانه بعد ايام الى اقليم كردستان.

وقال مصدر مطلع عن الحادث في بريطانيا، ان "مواطنا من اهالي سوران يدعى {هموند علي حسين} وقع في مشاكل مع عدد من الالبانيين في بريطانيا تطورت الى اقتتال ادى الى مقتل الشاب الكردي بالسكين والمشرط من قبل الالبانيين".واضاف، ان "هموند يبلغ من العمر 35 عاما ومتزوج ويحمل الجنسية البريطانية ويقيم والده ووالدته وجميع أفراد أسرته في قضاء سوران بأربيل".انتهى

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