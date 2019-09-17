اليوم.. رئيسا الجمهورية والبرلمان يصلان أربيل لبحث هذه الملفات

2019/09/17 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يصل رئيسا الجمهورية والبرلمان، اليوم الثلاثاء، إلى إقليم كردستان، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث الملفات العالقة بين بغداد واربيل .

وقال مصدر في حديث لـ {الفرات نيوز}، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بالإضافة إلى فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سيجتمعون، مع الرئاسات الثلاث في اقليم كردستان وعدد من الاحزاب السياسية".وأضاف، أن "الاجتماع سيبحث ابرز الملفات التي تخص العراق وما تمر به المنطقة من تداعيات"، مبيناً أن "الاجتماع سيشهد بحث المشاكل العالقة بين بغداد واربيل إضافة إلى مناقشة النهج الحكومي المتبع".وأشار المصدر، إلى أن "رئيسا الجمهورية والبرلمان سيصلان أربيل ظهر اليوم".انتهىواسطة..



علاء الطائي

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