الأمم المتحدة تعتذر لاسبانيا .. اطلع على السبب ؟

2019/09/17 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّمت الأمم المتحدة اعتذارها لاسبانيا بعد أن نسبت عن طريق الخطأ القصف المدمر لبلدة غيرنيكا في ربيع العام 1937 للقوات الجمهورية الاسبانية، حسب ما أشار

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