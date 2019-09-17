تسليم 350 مواطنا من المتضررين جراء العمليات العسكرية بالموصل بالصكوك

2019/09/17 | 11:04

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العهد نيوز – نينوى

وزعت محافظة نينوى 350صكا على المتضررين بالعمليات العسكرية خلال عمليات التحرير بالمحافظة .

وقال محافظ نينوى منصور المرعيد في تصريح صحفي تابعته "العهد

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