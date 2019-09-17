تربية ميسان تتحصل على مبلغ اكثر من ثلاثة مليارات دينار من تخصيصات البترودولار

2019/09/17 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام تربية ميسان رياض مجبل الساعدي عن حصول دائرته على مبلغ ثلاثة مليارات و720 مليون دينار ضمن تخصيصات البترودولار .ودعا الساعدي مديري الاقسام في مديريته لوضع هذا المبلغ في مكانه الصحيح وبالسرعة للاستفادة منه في خدمة العملية التربوية بالمحافظة .ووجه الساعدي مديري الاقسام بتقديم طلباتهم وبيان حاجاتهم من اجل استثمارها بالشكل […]

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