2019/09/17 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مسؤول كويتي: عطست ايران وتوقف نصف الانتاج السعودي !

عبر السياسي الكويتي والنائب السابق في البرلمان ناصر الدويلة عن

سخريته من تصعيد بعض الدول الخليجية ضد ايران، وقال تعليقا على الهجوم

اليمني الذي استهدف معامل شركة ارامكو السعودية: “اليوم عطست ايران و

توقف نصف الانتاج السعودي”.جاء ذلك في تغريدة نشرها النائب “الدويلة” على “تويتر” وقال: اليوم

عطست ايران و توقف نصف الانتاج السعودي لاسابيع فكيف ستقاتلونها”.واضاف: “اعتبر البعض كلامي خيانة وقال الآخر خزي وندامة لانهم يكرهون

الحقيقة لانها مرة و انا اكرر القول الحرب مع عدو متفوق انتحار ابحثوا

عن وسيلة اخرى ولا تصدقوا ترامب ولو نشبت حرب لن يبقى اثر لنفط العرب

كله و نرجع بدو صج”.

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