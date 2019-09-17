اعتقال عدداً من المتهمين بجرائم الارهاب والسرقة وغسيل الأموال في بغداد

2019/09/17 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة علميات بغداد، الثلاثاء، اعتقال عدداً من المتهمين بجرائم الارهاب والسرقة وغسيل الأموال في العاصمة.

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