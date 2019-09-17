2019/09/17 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف السفير الصيني لدى العراق تشانغ تاو، الثلاثاء، عن تفاصيل الاتفاقيات التي سيوقعها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال زيارته إلى بكين، مبينا أن واحدة من تلك الاتفاقيات ستوفر أكثر من 10 مليارات دولار لعمليات إعادة الإعمار في العراق.

وقال تاو في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، إن “أهم وأبرز محطات الزيارة والاتفاقيات الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية والثقافية التي سيوقعها الجانبان هي الاتفاقية الإطارية مع شركة “سانشو” الصينية وهو الاتفاق الذي سيوفر أكثر من 10 مليارات دولار لعمليات إعادة الإعمار في العراق، وكذلك متابعة مساهمة الصين في حل أزمة الكهرباء عبر إنشاء 4 محطات ضخمة للطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات”.

وأضاف تاو أن “الاتفاقيات التي سيوقعها رئيس الوزراء ستشمل كذلك إنشاء مكتبة إلكترونية بجامعة بغداد وتدريب الكوادر العراقية على يد خبراء شركة “هواوي” الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات واتفاقيات في بناء المجمعات السكنية والمستشفيات وإصلاح التربة والزراعة وتحقيق تعاون وتنسيق أمني بين البلدين وعشرات من الاتفاقيات”.

وتابع، أن “زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المرتقبة؛ تعد الزيارة الأهم من بين الزيارات التي قام بها المسؤولون العراقيون إلى الصين، لاسيما بعد أن حقق العراق انتصارات عظيمة على إرهابيي ( داعش)، خصوصاً إن الوضع الأمني يتحسن بشكل ملحوظ، وهذا الأمر يزيد من فرص العراق في عمليات إعادة الإعمار”.

وتوقع تاو، أن “تكون السنة المقبلة؛ سنة إعادة الإعمار، وهذا ما لاحظناه من خلال تصريحات العديد من المسؤولين الذين أكدوا ان العام القبل سيشهد طفرة كبيرة في عمليات الإعمار، وان الصين والعراق يشتركان في ذات التطلع لتحقيق نهضة تاريخية في مختلف المجالات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تكشف تفاصيل الاتفاقيات التي سيوقعها عبد المهدي في بكين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تكشف تفاصيل الاتفاقيات التي سيوقعها عبد المهدي في بكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).