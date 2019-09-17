ضبط مسافر إيراني بحوزته 500 غم من مادة مخدرة في زرباطية

2019/09/17 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية / منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط من ضبط مسافر إيراني الجنسية بحوزته 500 غم من مادة الترياك.وذكر بيان للهيئة : تمت عملية الضبط قبل دخوله صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة مكافحة المخدرات في المنفذ.واضاف : تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي الى شعبة مكافحة مخدرات بدرة […]

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