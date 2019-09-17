2019/09/17 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان لوندال قد خرج لصيد سمك الهلبوت الأزرق قبالة سواحل جزيرة أندويا في النرويج، وكان يصطاد في منطقة عمقها حوالي 800 متر تحت سطح البحر، بحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز" الإخباري".وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن الصياد لوندال، انه" كنا نبحث عن سمك الهلبوت الأزرق وهو نوع نادر يبعد حوالي 8 كيلومترات عن الشاطئ.كان لدي 4 خطافات على أحد جوانب القارب، وشعرت بشيء كبير في نهاية أحدها.استغرق الأمر مني حوالي 30 دقيقة لأخرجها من الماء".واضاف، أن" السمكة الغريبة لم تكن الوحيدة التي اصطادها في ذلك اليوم"، مؤكدا، انه" كان هناك سمك الهلبوت على اثنتين من السنانير، وكنت سعيدا جدا بذلك، ثم رأيت أنه كان هناك شيء آخر كان مذهلا جدا أعتقد إنني لم أر أبدا أي شيء مثل ذلك من قبل بدا الأمر غريبا، يشبه الديناصورات قليلا لم أكن أعرف ما كان عليه ولكن زميلي عرفها".واوضح، إن" السمكة وهي من فصيلة "السمكة الفأر"، التي تنتمي لعائلة أكبر هي عائلة أسماك القرش، فهي قريبة من سمك القرش الذي يعود تاريخه إلى 300 مليون سنة، وهي تعيش في المياه العميقة وعلى ما يبدو نادرا جدا ما تقترب من السطح".يدعي لوندال، البالغ من العمر 19 عاما، أنه نظرا للتغير الشديد في الضغط، لم تنج هذه السمكة فماتت بعد إخراجها مباشرة.ولعدم رغبتها في إهدارها، قال لوندال إنه" أخذ السمكة الغريبة، التي تتغذى على القشريات مثل سرطان البحر والقواقع البحرية، إلى بيته وقام بقليها وأكلها".واشار الى انه" على الرغم من مظهرها القبيح، فقد كان طعمها "لذيذا حقا يشبه إلى حد ما سمك القد ولكنه ألذ".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. صياد نرويجي يصطاد السمكة الديناصور!) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. صياد نرويجي يصطاد السمكة الديناصور!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).