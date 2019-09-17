تعيين 3 متحدثين رسميين بأسم الحكومة العراقية… تعرف عليهم

2019/09/17 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفادت مصادر لمراسل”كلكامش برس”،الثلاثاء ، بتعيين 3 متحدثين رسميين.

وقال المصدر إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين 3 متحدثين رسميين وهم الدكتور سعد الحديثي ، الدكتورة عاصفة موسى و السيد ايلي ابو وردة “.

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