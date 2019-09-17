خامنئي: سياسة الضغوط القصوى ستبوء بالفشل الثلاثاء  

2019/09/17 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل التليفزيون الرسمي الإيراني عن المرشد الاعلى في ايران علي خامنئي قوله الثلاثاء إن إيران لن تدخل مطلقا في محادثات مع الولايات المتحدة وإن سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن على طهران ستبوء بالفشل.ونسب التليفزيون إلى خامنئي قوله أيضا “المسؤولون الإيرانيون لن يتحدثوا مطلقا مع أمريكا..هذا جزء من سياستهم (الأمريكية) للضغط على إيران..سياسة الضغوط القصوى التي يتبعونها ستبوء بالفشل”.

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